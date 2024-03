Amare e vivere la campagna

"Amo la Campagna" è l’incontro organizzato da Coldiretti Macerata per domani alle 17,30. Si tratta di un evento incentrato sulla valorizzazione della campagna, delle sue attività e delle sue produzioni. L’iniziativa si terrà presso l’azienda agricola di Cinzia Anibaldi, in località Biagi. L’incontro, che sarà moderato dal direttore di Coldiretti Macerata, Giordano Nasini, prevede gli interventi del sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, del presidente di Terranostra Macerata, Giuliana Giacinti, della delegata Coldiretti Donne Impresa Macerata, Martina Buccolini, di Daniela Merelli per Macerata Nordic Walking, Guido Pacella per la presentazione del Cammino dei Forti, e di Iginia Carducci dell’Associazione provinciale cuochi di Macerata. Al termine è previsto un agri-aperitivo con i prodotti delle aziende agricole del territorio. Per prenotazioni tel 338 1883350 oppure 335 477000.