Amat in cerca di nuovi talenti Iscrizioni al via

Amat cerca nuovi talenti. Una concreta opportunità di esperienza professionale e di avvio alla carriera per giovani artisti, quella offerta dall’Amat (unico ente per la Regione riconosciuto dal MiC come soggetto di promozione e formazione del pubblico per le attività coreutiche) con la possibilità di partecipare alla Vetrina della giovane danza d’autore promossa dal Network Anticorpi XL. Di cui Amat è partner per le Marche che avrà luogo a Ravenna dal 14 al 16 settembre nell’ambito di Ammutinamenti – Festival di Danza Urbana e d’Autore. I progetti per partecipare alla Vetrina, "che rappresenta un importante momento di visibilità a livello nazionale per giovani coreografi e danzatori", spiegano dall’Amat, dovranno essere inviati entro le 12 del 31 marzo. La call (chiamata) si rivolge ad autori italiani nonché formazioni, collettivi, gruppi-compagnie che operano nell’ambito della danza contemporanea e di ricerca e della performing art senza limiti di età (purché maggiorenni) e che creano spettacoli da meno di 5 anni, ovvero che hanno realizzato la loro prima produzione a partire dall’anno 2018. Il Network Anticorpi XL è la rete italiana dedicata alla giovane danza d’autore. Nata nel 2007, coinvolge 38 operatori di 16 regioni e rappresenta un esempio concreto di promozione della nuova generazione di coreografi e coreografe italiani.