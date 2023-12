Ambasciatori transizione ecologica. Ecco una selezione pubblica

Una selezione pubblica per assegnare il "Premio Ambasciatore della transizione ecologica", giunto alla sua seconda edizione, a Civitanova. E tutto ciò avrà lo scopo principale di incoraggiare le iniziative delle scuole, delle imprese, delle associazioni e dei professionisti attivi nel diffondere il messaggio della transizione ecologica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. "L’obiettivo generale del premio – fa sapere l’assessore alla Transizione ecologica, Roberta Belletti – è quello di richiamare l’attenzione sulla necessità di coniugare la crescita economica con la sostenibilità e la tutela dell’ambiente, inteso anche come relazioni personali e apertura agli altri individui, dove tutti possono fare la differenza. Questo sarebbe il vero successo della transizione ecologica e porterebbe davvero a quello sguardo più inclusivo ponendo in risalto i valori comuni su cui poggia la città". Per essere ammissibili, le iniziative dovranno promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito sulla transizione ecologica. O ancora, i partecipanti dovranno ideare dei progetti che sensibilizzino gli studenti in merito ai cambiamenti climatici e alle relative soluzioni. Oppure, si potranno anche presentare delle progettualità che promuovano stili di vita sostenibili per gli individui nei loro ambienti e luoghi di lavoro. Grazie a questo premio, saranno messi a disposizione dei ragazzi alcuni professionisti in grado di accompagnarli nelle successive fasi. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è il 31 marzo.