"Ambiente e inclusione tra le priorità per il futuro"

Anche la lista "Comunità Ecologia e Progresso" ha svelato alcuni dei suoi candidati nell’incontro pubblico di venerdì sera, all’interno della Delegazione comunale di Porto Potenza Picena. La civica sosterrà nel centrosinistra la candidatura a sindaco dell’ex deputato del Pd, Mario Morgoni. Così è stato il capolista Richard Dernowski ad aprire la serata, elencando gli obiettivi comuni della sua coalizione: creare una rete tra i cittadini e favorire le nuove tecnologie sostenibili che porteranno vantaggi alla comunità a livello di benessere, dando attenzione al progresso ecologico e alle vicende ambientali. Oltre a ciò, ha ribadito che si vuole favorire pure l’inclusione delle minoranze etniche e lanciare proposte per l’inclusività per disabili. Su quest’ultimo argomento è intervenuta Laura Pogognoli (non candidata nella lista), residente a Porto Potenza dal 1973, che ha raccontato la sua esperienza e le sue difficoltà, specialmente nell’andare in spiaggia o in acqua. Successivamente, sono stati presentati in parte i candidati che comporranno la lista "Comunità, Ecologia e Progresso". Tra questi, Caterina Cirioni che vive nella frazione di Semprinia e lavora come oss, l’architetto Arianna Ciciani di Montecanepino, Laura Gaeta, il capogruppo uscente dei 5Stelle Stefano Mezzasoma, Lorena Giusti e Giuseppe de Rosa. Subito dopo, hanno preso parola i rispettivi capolista delle altre due liste civiche del centrosinistra: Stefano Dall’Aglio per quella del Pd e Alessandra Perticarà per "SentireComune". In conclusione dell’incontro, il candidato sindaco Mario Morgoni ha detto di voler essere un "sindaco sostenibile", per una rete di Comuni che porteranno avanti gli obiettivi dell’Agenda 2030 nel programma elettorale, non limitandosi solo alla cura dell’ambiente ma andando verso la socialità e l’inclusione. Inoltre, ha aggiunto l’esigenza di trasparenza e comunicazione con i cittadini nelle scelte, perché è proprio con loro che gli amministratori si devono rapportare e rendere partecipi. Perciò Morgoni ha chiuso il discorso, sottolineando di "non preoccuparsi del risultato ma della qualità del gioco".

g. g.