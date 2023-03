Ambiente e salute Due sedi per il Dipartimento prevenzione

L’Ast di Macerata cerca spazi per potenziare strutture e strumenti per far fronte ai rischi storici ed emergenti sulla salute dei cambiamenti ambientali e climatici. Una scelta che si colloca nell’ambito dell’investimento complementare del Piano nazionale di ripersa e resilienza (Pnrr) denominato "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", che ha l’obiettivo di definire un nuovo assetto di prevenzione collettiva e sanità pubblica, in collegamento con l’istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (Snps) e Sistema nazionale protezione ambiente. L’Ast che aveva elaborato apposite schede per accedere ai finanziamenti necessari a realizzare gli interventi previsti, ha ottenuto un fondo di 992.500 euro in virtù del quale ha avviato le previste procedure. Si tratta di un importante intervento che si sostanzia nell’acquisto di due immobili destinati ad ospitare le strutture operative del Dipartimento di prevenzione che svolgono attività in materia di ambiente e di salute, rispettivamente di Macerata e Civitanova: 512mila euro per la prima, 480mila per la seconda. Naturalmente è già stata chiesta all’Agenzia del Demanio l’eventuale disponibilità di immobili di proprietà di enti pubblici. In attesa di un riscontro, però, e per rispettare i tempi è stata contestualmente avviata la procedura ad evidenzia pubblica per acquisire manifestazioni di interesse anche da parte dei privati. La sede di Macerata dovrà avere una superficie pavimentata netta compresa tra un minimo di 400 e un massimo di 450 metri quadrati, sulla quale devono trovare posto: 10 studi mediciambulatori, una sala di attesa, una sala riunioni, un archivio, tre depositi (sporcopulitopulizie), due locali spogliatoio, tre servizi igienici (di cui uno per persone con disabilità). Per la sede di Civitanova la superficie pavimentata netta minima è di 300 metri quadrati e quella massima di 350 metri quadrati, in cui devono trovare posto: otto studi mediciambulatori, una sala di attesa, una sala riunioni, un archivio, tre depositi (sporcopulitopulizie), due locali spogliatoio, tre servizi igienici (di cui uno per persone con disabilità). E’ previsto anche l’acquisto di nuove strumentazioni, volte ad indagare sempre di più la correlazione tra ambiente, mutamenti climatici e sviluppo di malattie. E’ appena il caso di ricordare che, proprio di recente, nel sesto rapporto del progetto ministeriale "Sentieri", studio epidemiologico nazionale sui territori esposti al rischio inquinamento, viene evidenziato che nell’area del basso bacino del Chienti, dagli anni Novante inquinata da Tricloroetano e Percloroetilene, ci si ammalerebbe di più che altrove, con una più forte incidenza dei tumori.

Franco Veroli