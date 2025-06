Ambiente e transizione ecologica. Ecco scuole e cittadini premiati

Nell’auditorium del liceo Da Vinci si è svolta la terza edizione del Premio Ambasciatore della Transizione Ecologica. "Sono i ragazzi i veri vincitori – ha esordito l‘assessore Roberta Belletti –. I loro progetti testimoniano la volontà di andare oltre, di costruire un modo diverso per convivere con la natura".

I progetti premiati sono per la scuola primaria, l’Istituto S. Agostino con il progetto Ri-ciclo creativo: un viaggio attraverso il riuso e il riciclo creativo per una scuola più sostenibile. Per la secondaria di primo grado, a pari merito: L’Annibal Caro di via Ugo Bassi con il progetto Civitanova, porto aperto: uno ponte tra mare e montagna; il Regina Elena con il progetto Interconnessioni, nodi e scambi nella mobilità sostenibile; il Tacito con il progetto Ecological training: se l’ambiente davvero ti t’interessa, uno sforzo in più allora non ti stressa.

Per la scuola secondaria di secondo grado, l’Ipsia F. Corridoni con il progetto Ipsia Repair Café - Smartphone Second Life e l’Istituto Leonardo Da Vinci con il progetto Adriatic Conservancy. Per l’Università, Giulia Caioni dottore di ricerca dell’Università di Teramo, con il progetto Insieme come le api: cooperazione per l’ambiente, l’economia circolare e la cittadinanza attiva.

Per le associazioni, il gruppo comunale di volontari di Protezione civile di Civitanova con il progetto Occhio al fosso - Campagna attiva di prevenzione del rischio idraulico, mentre Superborghetto vince il Premio speciale della Giuria. Il Premio per le Cooperative va a Risorse Cooperativa sociale mente quello per i Cittadini a Enzo Piermarini per il progetto Api e fuochi e a Gianluca Lalli e Melania Zengarini per il progetto Il bullone.