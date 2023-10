Ambiente, Macerata in chiaroscuro. Differenziata ok, male le ciclabili

Aria pulita, acquedotto efficiente, una buona raccolta differenziata dei rifiuti, diffuso solare pubblico. Sono questi gli indicatori che hanno trascinato Macerata al 27esimo posto della classifica sull’Ecosistema Urbano 2023, il report annuale di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore, sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo, giunto alla sua trentesima edizione. Insomma, siamo in presenza di una città green (l’indice generale riferito a 19 parametri, riferiti a cinque macroaree è sopra la media), ma che rispetto al 2022 perde cinque posizioni, anche se resta la migliore delle Marche. Pesaro segue al 28esimo posto, in forte ascesa, visto che guadagna ben 12 posizioni rispetto all’anno scorso, Ancona è al 36esimo e perde nove posizioni, Ascoli è al 61esimo e guadagna dieci posizioni rispetto all’anno scorso. Non compare Fermo – spiega Legambiente – perché non ci sono ancora i dati "strutturati" necessari, vista la giovane età della città come capoluogo di provincia.

Il dettaglio delle diverse macroaree, però, restituisce un quadro meno entusiasmante rispetto alla posizione della classifica finale. Per quel che riguarda l’aria, in particolare le polveri sottili, Macerata si colloca al terzo miglior posto in Italia, visto che registra una media di 16 microgrammi per metro cubo d’aria di Pm 10 (media dei valori medi annui), e all’ottavo posto per le Pm 2,5, con una concentrazione media di 9 microgrammi per metro cubo d’aria. Sprechiamo poca acqua: la differenza tra quella immessa in rete e quella consumata è di appena lo 0,1%, il settimo miglior posto in Italia. Nello stesso tempo abbiamo alti valori di raccolta differenziata a produciamo una quantità di rifiuti (465 chilogrammi pro capite l’anno, 19esimo miglior posto) molto più ridotta rispetto a quella di altre città. Per quanto riguarda il "solare pubblico", con 6,3 kilowatt installati su edifici pubblici ogni mille abitanti ci posizioniamo al 30esimo posto tra tutti i capoluoghi di provincia della Penisola.

Ci sono, poi anche le note dolenti. Mancano le infrastrutture per la ciclabilità (88esimo posto), il tasso di motorizzazione molto elevato (70,4 auto ogni 100 abitanti, 77esimo posto), fa tutt’uno con una bassa offerta del trasporto pubblico locale (20,1 chilometrivetturaabitanti anno, 77esimo posto), non ci sono Ztl (74esimo posto), manca un uso efficiente del suolo (71esimo posto) e anche il "verde" non brilla un granché: 20,8 metri quadrati per abitante (66esimo posto), 12,4 alberi ogni 100 abitanti (66° posto). Sono poche anche le isole pedonali 21,48 metri quadrati per abitante, 61esimo posto, e potrebbe andar meglio anche per l’indicatore "vittime della strada", visto che registriamo 5,2 morti più feriti ogni mille abitanti. Insomma, al di là della posizione generale, il quadro è in chiaroscuro, e suscita più di una riflessione, perché stiamo perdendo colpi, essendo passati dalla 22esima alla 27esima posizione. E si tratta di una situazione condizionata da alcuni fattori non trascurabili, come riferisce in questa stessa pagina Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche.