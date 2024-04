Ambiente: ridurre la vulnerabilità

Clima, natura, uomo. Tre macrotemi al centro di un interessante ciclo di incontri organizzato da Fratelli d’Italia Treia, che ha fornito tanti spunti per la città e la sicurezza dei cittadini. "Clima, Uomo e Natura, tra emergenze, soluzioni e comunicazione" era il titolo della serie di appuntamenti che si è conclusa con successo: "La bussola è rappresentata dalla prevenzione e dal piano di protezione civile – spiega il consigliere comunale Andrea Mozzoni -. Non solo, gli incontri hanno evidenziato la necessità di una costante formazione dei cittadini per una pronta reazione in caso di eventi emergenziali, spiegando cosa sono e come si manifestano". Entrando più nel dettaglio, si è posto poi l’accento sull’importanza per i Comuni anche dei contratti di fiume e del piano di adattamento climatico: "La sicurezza dei cittadini per noi è una priorità assoluta e sicuramente non si può lasciare per mesi al buio il paese come accaduto nel recente passato – sottolinea Mozzoni –. Inoltre, come indicato dal ministero dell’Ambiente e sottolineato dai relatori, la finalità è quella di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici, aumentandone la resilienza. Non si può azzerare il rischio, ma le analisi scientifiche fornite hanno indicato come provare a gestirlo e contenerlo". La priorità è la prevenzione sulla quale sono emersi molti spunti e proposte in particolare dagli eventi curati dal professor Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei geologi delle Marche. Sono seguiti poi quello con il professore di Unicam, Marco Materazzi, su "Il rischio idrogeologico: natura vs uomo" e infine, venerdì sera, l’intervento del professor Massimiliano Fazzini, dedicato al rischio climatico e ai piani di adattamento climatico.