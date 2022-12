Ambito sociale 14, l’assegno di cura sostiene 205 persone

Sono 205 le persone che usufruiranno dell’assegno di cura, un aiuto economico temporaneo a sostegno del lavoro di assistenza svolto dalle famiglie o da care givers al domicilio della persona disabile, non autosufficiente, evitando quindi il ricorso al ricovero in strutture residenziali. Raggiunge residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito sociale 14: Civitanova, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati. Gli ammessi al contributo di 200 euro al mese, che verrà erogato per tutto il 2023, hanno dimostrato di avere i requisiti richiesti. Sempre nel contesto dei contributi erogati dall’Ambito sociale 14, sono 64 i beneficiari della cosiddetta Sad, assistenza domiciliare per persone affette da Alzheimer o altre forme di demenza.