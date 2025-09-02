L’ambulante vendeva formaggi e salumi non refrigerati: sequestro e maxi multa

Macerata, 3 settembre 2025 – Formaggi e salumi esposti in vendita, ma non conservati nei contenitori refrigerati. Maxi sequestro di prodotti alimentari, nei guai un ambulante. Oltre cinquanta chili di formaggi, poco più di un chilo di carni essiccate e ventuno chili di salumi sono stati sequestrai dagli agenti della polizia locale di Macerata, guidati dal comandante Danilo Doria, che nel corso delle iniziative promosse per festeggiare San Giuliano, patrono della città, hanno eseguito una serie di controlli in vari ambiti, con una attenzione particolare sul commercio e sulla tutela degli alimenti, con la collaborazione dell’Ast di Macerata.

Tra gli ambulanti, sabato pomeriggio, è stato controllato un umbro, che vendeva generi alimentari come salumi, formaggi, carni essiccate e prodotti a base di carne. Sono stati sequestrati 21 chili di salumi e 51,5 chili di formaggi, perché non erano conservati nei contenitori refrigerati ma erano stati esposti sul banco per essere venduti. Sequestrato anche un chilo e cento grammi di carne essiccata.

In alcuni casi mancava anche la corretta etichettatura, che indica una serie di informazioni che vanno elencate per motivi di chiarezza nei confronti del consumatore, sulla base della normativa in materia. L’etichettatura deve fornire informazioni essenziali per consentire ai consumatori di fare scelte consapevoli in relazione agli alimenti.

Per l’ambulante sono scattate la denuncia e anche salate sanzioni: tremila euro che si sommano a sei verbali che vanno da 500 fino a 2.500 euro. “I controlli sono stati svolti in collaborazione con l’Ast, che ringrazio – ha commentato il comandante Danilo Doria –. Il lavoro era cominciato già giorni prima. Alta l’attenzione per garantire il rispetto della normativa alimentare”. Era stata richiesta preventivamente agli ambulanti della fiera la massima attenzione nella conservazione dei prodotti alimentari in vendita.