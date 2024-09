Ambulante muore di infarto tra le bancarelle, addio a Ciarrocchi

Macerata, 26 agosto 2024 – Tragedia a Castelraimondo, Gianfranco Ciarrocchi, 69 anni, ambulante di origine abruzzese, ma da anni residente a Casette Verdini di Pollenza, è stato colpito da un infarto fulminante ieri mattina, intorno alle 7, mentre stava scaricando la merce dal suo furgone per allestire il banco di accessori di pellame per la tradizionale Fiera di San Bartolomeo. Un suo collega vedendo che all’improvviso si stava accasciando a terra ha immediatamente lanciato l’allarme. Il 118 è prontamente intervenuto ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Da lì la decisione condivisa da tutti gli ambulanti di annullare il mercato in segno di solidarietà e di vicinanza.

Non ha tardato ad arrivare la nota dell’Associazione Nazionale Ambulanti Ugl che ha espresso vicinanza alla famiglia del 69enne, vicino alla pensione, e al tempo stesso sollevato alcune considerazioni sul mestiere dell’ambulante. “Siamo addolorati per la prematura scomparsa e ci stringiamo al dolore dei suoi familiari – si legge nel messaggio del sindacato –, ma al contempo indignati perché questa tragedia conferma i rischi del lavoro che svolgiamo ogni giorno con tutte le condizioni meteorologiche: con il sole a 40 gradi o con il gelo in inverno, con la pioggia o con il vento o con la neve. Un lavoro pesante, usurante, che ci costringe a ritmi pesanti e faticosi. Eppure la politica in Europa e in Italia ci considera privilegiati. Su di noi si accaniscono con il tema della concorrenza per applicare la Bolkestein. Venissero un giorno con noi nei mercati o nelle fiere, facciano con noi i viaggi della speranza dalle 4 o 5 della mattina per raggiungere i nostri posteggi, per poi ritornare a casa stanchi morti e poi pensare a caricare nuovamente il furgone”.

Tanta rabbia nelle parole dell’Ana Ugl Nazionale che vuole accendere i riflettori sulle condizioni in cui vivono e lavorano gli ambulanti. “Proviamo grande dolore per la scomparsa di Gianfranco, nella consapevolezza che non molleremo per migliorare le condizioni del nostro lavoro”, conclude il sindacato. I funerali di Ciarrocchi non sono ancora stati fissati ma con molta probabilità si dovrebbero tenere domani a Casette Verdini.