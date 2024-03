Ambulanza della Croce Verde porterà il nome di Rachele Virgili

Una ambulanza della Croce Verde di Civitanova sarà intitolata a Rachele Virgili. L’iniziativa arriva ad un anno dalla morte della donna e perpetua un legame che, con l’associazione, aveva coltivato sempre in vita e attraverso i suoi affetti personali. Era infatti vedova del dottor Ruggero Bartolucci, indimenticato medico civtanovese, che della Croce Verde era stato uno dei fondatori nonché presidente. Originaria di Comunanza, a Civitanova si era trasferita da bambina e quando, adulta, va a lavorare nello studio medico di Bartolucci tra i due nasce un rapporto che li porterà fino al matrimonio. Rachele Virgili è deceduta la domenica delle Palme del 2023, dopo una lunga degenza causata da una emorragia cerebrale che l’aveva colpita l’anno precedente. Anche nel segno di quell’affetto che l’ha sempre legata alla Croce Verde, e del suo carattere generoso e altruista, arriva ora l’intitolazione a suo nome di un mezzo del soccorso della Croce Verde, che ha ricevuto in donazione parte della eredità della donna, somma utilizzata per attrezzare uno dei mezzi del soccorso con apparecchiature salva vita. Per questo in memoria della Virgili a bordo dell’ambulanza verrà affissa una targa con il suo nome.