"Ambulanze in ritardo. Bisogna intervenire"

Il 118 deve funzionare meglio. Il problema dell’arrivo tempestivo delle ambulanze lo ha sollevato più volte, negli ultimi mesi, riprendendo anche le lagnanze di molti cittadini, il sindaco di Recanati Antonio Bravi, in occasione non solo del dibattito, che si è aperto sulla sanità, ma anche per alcuni episodi che hanno lasciato più di un dubbio sulla reale efficienza del servizio di soccorso.

Sull’argomento ci è ritornato recentemente il primo cittadino, nel corso dell’incontro che ha avuto con Daniela Corsi, direttrice dell’Ast 3 di Macerata. "Ho constatato – afferma Bravi – che sempre più spesso si registrano ritardi nell’arrivo delle ambulanze e questo è dovuto al fatto che molto probabilmente ce n’è qualcuna in meno o che la loro dislocazione territoriale è stata un po’ modificata e il mezzo di soccorso deve fare più chilometri per arrivare. C’è stato un caso in cui l’ambulanza – denuncia il primo cittadino – è arrivata da Morrovalle: certo non sono molti i chilometri in più da percorrere, ma non viaggia neppure in autostrada. È facile che possono passare 30 o 40 minuti. Senza fare polemiche di nessun tipo, ma se concentriamo in un minor numero di centri i Pronto Soccorso, bisogna poi che il 118 sia più efficiente, semmai mettiamo a rischio la vita delle persone".

Il sindaco sa bene di toccare un nervo sensibile dei recanatesi ma anche di tanti cittadini del territorio. In molti si sono accorti, infatti, da tempo che aver ridotto a Punto di Primo Intervento l’ex Pronto Soccorso del Santa Lucia di Recanati ha privato la popolazione di un servizio più immediato, almeno per stabilizzare il paziente per poi magari dirottarlo verso l’ospedale più attrezzato nel trattare certe patologie. Una volta l’ambulanza partiva con sempre maggiore frequenza dall’ospedale di Recanati e in pochi minuti era sul posto del malato.

Anche l’altro giorno i familiari della sfortunata donna, che si è sentita male in casa colpita da malore, hanno atteso molti minuti prima dell’arrivo del 118 che, nel frattempo dava indicazioni a chi si trovava ad assistere la donna su come praticarle il massaggio cardiaco.

La donna non sarebbe stata ugualmente salvata, vista la gravità della situazione, ma sono momenti drammatici di attesa che si vorrebbe che durassero il meno possibile. "Per noi i Pronto Soccorsi più vicini – aggiunge infine Bravi – sono Civitanova e Macerata. Utilizziamo allora i mezzi moderni, come quelli offerti dall’informatica, perché ci indichino, dal momento in cui è attivato il 118, dove è più utile trasportare il paziente sia per la patologia da trattare e sia per l’affollamento evitando che debba aspettare ore e ore prima di esser visitato. Poi, magari, capita che venga trasportato alla fine in un altro ospedale".