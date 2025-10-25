Ambulatori e servizi, il piano del trasloco

Reso noto dall’Ast Macerata, l’assetto e la dislocazione in nuove sedi dei servizi ambulatoriali presenti nel distretto sanitario di Corridonia, oggi interessato da dei lavori di riqualificazione che dovrebbero terminare entro marzo 2026. Sul fronte traslochi è già compiuto quello della guardia medica, ora ospitato nei locali della Protezione Civile in via Sant’Anna mentre per le altre attività il tutto sarà definito entro fine mese. Dal 27 ottobre i prelievi saranno garantiti dal laboratorio privato accreditato "Croce Bianca" con sede a Mogliano, attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 9.30 e a Petriolo il lunedì dalle 7.30 alle 9.30 ed è in fase di valutazione l’aumento di ulteriori due giornate.

"L’amministrazione – ha spiegato la sindaca Giuliana Giampaoli – sta valutando un servizio trasporto ad hoc". Dal 30 ottobre i trattamenti fisioterapici verranno eseguiti presso il servizio di medicina fisica e riabilitativa di Macerata e le visite fisiatriche verranno effettuate ogni 15 giorni, il giovedì, all’ambulatorio 28 del distretto di Macerata.

Nella stessa data alcune attività sanitarie verranno temporaneamente delocalizzate in via Annibali a Piediripa: l’attività consultoriale con ginecologa, il medico dirigente del distretto sarà presente il martedì dalle 8.30 alle 10; i cittadini potranno rivolgersi allo sportello dell’anagrafe assistiti per le attività di accettazione e Cup, dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 12.30; la segreteria dell’Adi sarà presente dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 12.30; l’ambulatorio infermieristico sarà attivo il lunedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 e il Centro Tao il lunedì e giovedì, dalle 11 alle 12.

Altre attività come i corsi preparto si svolgeranno il lunedì e martedì dalle 10 alle 13 nella palestra del centro sociale di Corridonia mentre l’attività di screening sarà effettuata il mercoledì e giovedì dalle 7.30 alle 14.30 al consultorio di Macerata.

"Sulla base di questa nuova organizzazione delle prestazioni – ha precisato Giampaoli –, l’amministrazione si sta già impegnando a monitorare e verificare le criticità e a intervenire dove e come possibile per diminuire i disagi". Sul tema è stato indetto un incontro pubblico per lunedì (alle 19) al teatro Lanzi dove sarà presente anche il direttore generale Ast, Alessandro Marini. "Ci scusiamo con i cittadini di Corridonia per i disagi ai quali saranno temporaneamente costretti per fruire dei servizi del distretto a causa dei lavori del Pnrr – ha dichiarato Marini –. Nel rispetto del cronoprogramma, avremo nel prossimo futuro a disposizione locali adeguati e funzionali ai bisogni della popolazione nelle costruende Casa e Ospedale di Comunità".