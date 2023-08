Ambulatori per i casi meno gravi "Accorciati i tempi, esame superato"

di Franco Veroli

"L’attivazione domenicale, nel periodo estivo, degli ambulatori per codici a bassa priorità negli ospedali di Civitanova e Macerata, è stata un successo. Siamo riusciti a ridurre i tempi di attesa per i cittadini e a dare una risposta più rapida ed efficace alle richieste di assistenza". Daniela Corsi, direttrice dell’Ast di Macerata, non nasconde la soddisfazione per una iniziativa sperimentale pensata per decongestionare i pronto soccorso dai casi meno gravi, contenendo i tempi di attesa per i pazienti. Si è partiti dall’ospedale di Civitanova l’11 giugno scorso e poi, vista la tendenza positiva, il 25 giugno l’ambulatorio è stato attivato anche nel presidio di Macerata, e si andrà avanti fino al 30 settembre.

Nella maggior parte dei casi le persone sono state visitate, trattate e dimesse nella stessa giornata e solo raramente inviate al ricovero. Così questa operazione ha "dirottato" tanti pazienti, liberando spazio e tempi per i codici arancioni e rossi (quelli più seri, in cui sono a rischio le funzioni vitali), riconoscendo contestualmente la specificità del ruolo e della funzione di chi opera nell’ambito della emergenza-urgenza, visto che a medici e infermieri – per queste prestazioni aggiuntive su base volontaria – vengono corrisposti 100 euro l’ora. "Dobbiamo valorizzare e pagare di più i nostri medici ospedalieri, piuttosto che le cooperative private", afferma con decisione la Corsi. "È grazie a loro e a tutto il personale che li ha affiancati – prosegue – che sono stati raggiunti questi importanti risultati, su un progetto voluto e sostenuto dalla Regione, in particolare dall’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini".

"È una iniziativa molto importante perché d’estate a Civitanova c’è un forte aumento degli accessi a causa del grande flusso di turisti", sottolinea Rita Curto, primario del pronto soccorso di Civitanova. "Dall’11 giugno fino al 20 agosto abbiamo visto e visitato 337 pazienti, mediamente 2526 persone per turno, è un sistema che ha funzionato bene. Ringrazio la direzione che ha messo a disposizione le risorse necessarie per renderlo possibile". "Un’iniziativa lodevole, da replicare nelle prossime estati, visto che ha alleggerito la pressione che grava sui pronto soccorso. Un medico in più che ha seguito i codici a bassa priorità ha consentito ai due medici operanti in pronto soccorso di concentrarsi sui pazienti con patologie più gravi", commenta Emanuele Rossi, primario del reparto nell’ospedale di Macerata.

"A Civitanova – aggiunge la direttrice Corsi – è andato molto bene anche l’ambulatorio per i codici bianchi attivato per il solo mese di agosto nella Capitaneria di porto, a seguito delle disposizioni ministeriali sull’emergenza caldo. Fino ad oggi sono ben 180 le persone che si sono rivolte a questo presidio". "Sono venute soprattutto persone dai cinquant’anni in su, per vertigini o giramenti di testa dovuti al calore", specifica il responsabile Giulio Gagliardi. "Un’esperienza positiva – aggiunge – poiché si tratta di un presidio che sgrava sia le guardie mediche che i pronto soccorso dal pesante carico a cui devono far fronte".