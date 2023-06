Ambulatorio in pronto soccorso per trattare i codici verdi e azzurri

Un ambulatorio per trattare le basse criticità, cioè i codici verdi e azzurri. Il progetto parte nel pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova e ieri c’è stato il taglio del nastro. Si tratta di una sperimentazione che poi sarà estesa anche all’ospedale di Macerata: per ora sarà attivo solo nei giorni festivi, la domenica dalle 8 alle 20, con l’obiettivo di far fronte alle criticità che si presentano soprattutto nei fine settimana. "Per evitare il sovraffollamento del pronto soccorso – dichiara Daniela Corsi, direttore generale dell’Ast maceratese – abbiamo voluto dedicare un ambulatorio per trattare esclusivamente i codici verdi e azzurri, che sono i casi meno gravi, quelli a bassa criticità, con la finalità di rendere un servizio migliore ai cittadini che si rivolgono alla nostra struttura ospedaliera, evitando lunghe attese e, soprattutto, gestendo tempestivamente e in modo adeguato le vere emergenze che ci si presentano". "Nel 2022 a Civitanova i codici azzurri hanno rappresentato circa il 40% e i verdi il 49% su un totale di circa 22.600 accessi al pronto soccorso – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini –. Questo è un progetto sperimentale che parte da Civitanova e se dimostrerà di funzionare verrà esteso ad altre strutture. È giusto infatti che i codici più gravi trovino una risposta immediata, ma bisogna pensare a tutti gli utenti". Venendo ai dati registrati quest’anno, degli 8.996 accessi totali al pronto soccorso registrati tra gennaio e maggio a Civitanova, ben 4.031 sono stati codici azzurri e 4.126 codici verdi, 839 i rossi ed arancioni. Oltre a Corsi e Saltamartini, al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Fabrizio Ciarapica e la senatrice Elena Leonardi.