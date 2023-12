Ambulatorio territoriale per le prestazioni minori

Inaugurato all’ospedale di Matelica l’Ambulatorio territoriale, sede dell’Infermiere di comunità: in questa nuova struttura i cittadini potranno sottoporsi a prestazioni di codice bianco, facendo così da filtro ai pronto soccorso. "L’inaugurazione odierna avviene nel segno di potenziare gli ospedali di comunità ed in generale la medicina territoriale, che rappresenta la sfida del prossimo ventennio – spiega Marco Ricci, direttore generale dell’Ast di Macerata -. Il paziente avrà meno problemi di acuzie, alleggerendo il lavoro degli ospedali". I vari servizi attivi nel nuovo ambulatorio sono stati descritti dalla direttrice sanitaria dell’Ast, Daniela Corsi: "Tramite un sistema di telemedicina collegato con l’ospedale di Camerino verranno effettuate rilevazioni quali elettrocardiogramma, misurazione della pressione, della colesterolemia e della glicemia; inoltre si potranno effettuare la spirometria e, tramite l’utilizzo di un gambale, la misurazione della MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata)". Presente al taglio del nastro l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini: "Il Covid ha messo in rilievo come la carenza di servizi territoriali vada ad ingolfare i pronto soccorso con codici bianchi e verdi – ha dichiarato -: noi come Regione abbiamo stanziato 3 milioni all’anno per acquistare queste attrezzature e dovremmo aprire 50 di questi ambulatori; inoltre, a seguito dell’accordo fatto, dovremmo affiancare a quest’ambulatorio quello dei medici di medicina generale per allargare lo spettro dei servizi ai cittadini". Pienamente soddisfatto il sindaco Massimo Baldini: "Dal 2019 quest’ospedale è stato occupato da tre case di riposo: siamo stati ben contenti di questo, ma al contempo auspicavamo di ridare ai cittadini di questo territorio ciò che il piano socio-sanitario regionale prevedeva da anni".

Alessio Botticelli