Amelia Maccaroni festeggia 105 anni con tutti i parenti

Amelia Maccaroni, vedova Strappato, è nata il 20 aprile del 1918 e ieri è riuscita a spegnere ben 105 candeline. Per l’anziana nonnina i suoi familiari hanno organizzato una bella festa a cui ha partecipato anche il sindaco Antonio Bravi. "Siamo andati a portare gli auguri dell’amministrazione e i nostri complimenti – scrive il primo cittadino – a casa ad Amelia Maccaroni che con i suoi 105 anni è la concittadina più longeva della nostra città. Immaginiamo quale fonte di esperienze e di memorie possa costituire, quando nacque, nel 1918, non era ancora finita la prima guerra mondiale. Attualmente sono otto le persone residenti in città che hanno superato la soglia dei 100 anni e diverse altre se ne aggiungeranno a breve".