"Amianto abbandonato vicino all’Hotel House: il Comune non fa nulla"

"Sono trascorsi un anno e mezzo dalle segnalazioni sui rifiuti in eternit presenti nel parcheggio fuori dall’Hotel House, e due mesi e mezzo dalla nostra interrogazione. Ma a oggi la situazione è assolutamente immutata". È quanto lamenta a Porto Recanati il gruppo di minoranza Centrodestra Unito, formato dalle due consigliere comunali Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini (nella foto). "Il 3 novembre avevamo presentato una interrogazione sulla situazione dei rifiuti, in parte pericolosi per la presenza di vasche in eternit, rimasti da oltre un anno nel parcheggio adiacente l’Hotel House e ne avevamo richiesto l’immediata rimozione – dicono Ubaldi e Sabbatini –. Nella stessa interrogazione avevamo chiesto una sistemazione decorosa dell’area adibita a parcheggio, da tempo impraticabile, a grave rischio di pedoni e auto. Nel consiglio comunale del 29 novembre, l’assessore Lorenzo Riccetti ci aveva risposto che “il Comune dovrà farsene carico sostituendosi al proprietario del suolo per ragioni di sanità pubblica. A oggi alcuni materiali pericolosi sono rimasti in loco. Sarà nostra cura sollecitare gli uffici per le procedure di rimozione dei materiali. Per la sistemazione del parcheggio in terra battuta l’amministrazione, prima di eseguire le opere di manutenzione straordinaria, è intenzionata a consultare la curatela fallimentare per valutare se sia possibile mantenere il comodato“". Tuttavia, riprende Centrodestra Unito, "nessun provvedimento è stato adottato. Non commentiamo l’ipotesi di rinunciare al comodato d’uso gratuito dell’area a parcheggio – aggiungono Ubaldi e Sabbatini –, perché è semplicemente incommentabile e rinunciare a quel parcheggio significa solo non rendersi conto delle esigenze di quella zona. Senza parole di fronte a chi, con arroganza, dimostra di disconoscere la propria incapacità operativa".