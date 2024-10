"Amianto abbandonato vicino all’Hotel House, bisogna intervenire"

Si mette la mascherina come ai tempi del Covid Luca Davide, noto inquilino dell’Hotel House ed esponente politico di Porto Recanati per avvicinarsi alla discarica abusiva, che si trova nell’area adibita a parcheggio accanto al palazzone multietnico, per indicare la presenza a terra di vecchie vasche di recupero acque in eternit abbandonate lì da più di un anno.

"Dato che si parla in questi giorni di fibre di amianto, allora i signori del Palazzo vengano a vedere cosa c’è vicino all’Hotel House". Non solo c’è amianto, ma anche altri rifiuti gettati a terra ed erba che fra poco coprirà questa discarica. "Non capisco perché, dopo aver documentato al sindaco con tanto di messaggi nel settembre del 2023 la presenza di amianto, non si sia mosso nessuno e quelle vasche sono ancora lì. Oltre a non essere un bello spettacolo, non è certo salutare una discarica con fibre di amianto".

Un problema da risolvere è sapere innanzitutto se l’area mal messa, piena di pozzanghere e con auto in sosta, sia pubblica o privata. "Questo non lo so – risponde Davide –, ma faccio notare che su di un palo c’è un impianto di videosorveglianza, con tanto di ponte radio, fatto installare con soldi pubblici. Ma anche se accettassimo la tesi che questo luogo non è di nessuno, rammento che il sindaco è il responsabile dell’igiene e sanità della città".

Pur plaudendo al fatto che il Comune abbia provveduto a rimuovere una discarica abusiva ai bordi di via Salvo D’Acquisto, Luca Davide lamenta il fatto che non sia stato risolto il problema dei rifiuti che vengono ora ammucchiati in un’area interna al condominio stesso.