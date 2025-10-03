Amianto al mercato ortofrutticolo: "Nessuno è mai stato a rischio, sarà tutto rimosso e bonificato"

"Nessuno è mai stato a rischio. E nessuno lo sarà in futuro, visto che il problema sarà risolto alla radice con la rimozione definitiva della tettoia e il rifacimento dei pavimenti". Parola dell’assessore Andrea Marchiori che sulla presenza dell’amianto nel mercato ortofrutticolo di Macerata invita ad evitare ogni inutile allarme. La questione è stata sollevata – da tempo – da Morena Tiberi, operatrice dello stesso mercato che spiega: "Solo dopo le segnalazioni, sono arrivati i primi dati. Ma il quadro non è completo. Il progetto di riqualificazione dell’ex Mercato ortofrutticolo finanziato con fondi Pnrr inizialmente non prevedeva alcun intervento sull’amianto. Solo dopo segnalazioni e solleciti formali, l’Osservatorio nazionale amianto (Ona) ha chiesto la documentazione tecnica al Comune. Così sono arrivati i primi atti ufficiali: relazioni sullo stato delle pavimentazioni in vinil-amianto, di una canna fumaria in cemento-amianto e delle coperture dei depositi. Le verifiche — firmate dal responsabile comunale rischio amianto — indicano che la situazione non è di emergenza immediata, ma richiede attenzione costante e interventi puntuali". E, infatti, sono indicate diverse prescrizioni: riparare immediatamente i pavimenti danneggiati in vinil-amianto per evitare dispersione di fibre, installare la segnaletica obbligatoria di presenza amianto nelle aree interessate; monitorare ogni 6 o 12 mesi lo stato delle coperture; aggiornare le valutazioni entro un anno (scadenza agosto 2026). Ogni eventuale intervento dovrà essere effettuato da ditte autorizzate e registrate all’Albo Gestori Ambientali. "Nelle relazioni – prosegue la Tiberi – non compaiono misurazioni dirette delle fibre di amianto presenti nell’aria. I tecnici indicano che indagini ambientali andranno eseguite solo se i locali saranno utilizzati in modo continuativo, ma al momento non ci sono dati numerici sulla concentrazione di fibre aerodisperse. Un’informazione essenziale per valutare l’effettiva sicurezza degli ambienti. E, poi, non ci sono ancora i dati ufficiali del Cor (Centro operativo regionale amianto), richiesti dall’Ona, ma non ancora trasmessi. Va detto che il Cor raccoglie le informazioni epidemiologiche e ambientali sull’amianto e la loro assenza rende più difficile avere un quadro completo e trasparente per i cittadini. Ora che il rischio è stato certificato e gli interventi annunciati, è essenziale che vengano eseguite tutte le prescrizioni indicate, senza rinvii e con la massima trasparenza sui dati". "Stiamo parlando di una struttura di cui il Comune ha acquisito la proprietà per ristrutturarla e riqualificarla, grazie a un finanziamento di 8 milioni di euro che abbiamo intercettato a questo scopo", afferma l’assessore Marchiori. "Ora siamo in presenza di un’area cantiere con una situazione costantemente monitorata, in cui si stanno attuando i procedimenti propedeutici allo smantellamento delle coperture in amianto. Tutte queste saranno definitivamente rimosse azzerando ogni possibile rischio legato all’amianto. È evidente che, nel frattempo, continuiamo a monitorare costantemente e con grande attenzione la situazione – come abbiamo fatto fino ad ora – per evitare che ci possa essere la dispersione di fibre. Ripeto – conclude Marchiori –, nessuno è stato mai a rischio, né lo sarà in futuro visto che nella struttura non ci sarà più alcuna presenza di amianto".