"Amici della Musica" ha un nuovo presidente: è Gianmario Menatta

Questa mattina, alle 11.30, saranno le note del Corpo bandistico "G.Verdi" ad accompagnare il corteo, dalla chiesa di San Francesco fino al Monumento ai caduti, in occasione della festa della Liberazione. Come novità, l’associazione "Amici della Musica", la quale gestisce le attività della banda, ha annunciato il passaggio di consegne tra il presidente uscente Nazzareno Scoccia e Gianmario Menatta. "Al nuovo presidente Menatta facciamo un grande "in bocca al lupo" per tutte le nuove progettualità che si prospettano per l’anno in corso e future – ha affermato l’associazione –. Sono in cantiere molti progetti già avviati per il 2023 ed è con lo sguardo rivolto al futuro che si è presa la decisione di modificare lo storico statuto per estendere il consiglio direttivo, da 7 a 11 componenti, per una maggiore collaborazione e dare più rappresentanza del gruppo con nuove funzioni e nuove generazioni".