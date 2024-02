Amici dello Sferisterio. Omaggio a Rossini e Puccini

Doppio appuntamento con gli ’Amici dello Sferisterio’ che celebrano due grandi compositori italiani: Gioachino Rossini e Giacomo Puccini. Si comincia oggi, alle 18 nell’aula magna di Filosofia in via Garibaldi, con un concerto per festeggiare il 232° compleanno del compositore marchigiano. In "Largo a… Rossini!" si esibiranno due soprani, studentesse del Conservatorio di Fermo, Giulia Bruni e Margherita Hibel, accompagnate al pianoforte da Irene Filiaggi, che proporranno al pubblico una selezione di brani tratti dalla sua celebre raccolta "Péchés de vieillesse" ("Peccati di Vecchiaia"). Questi pezzi, scritti tra il 1857 e il 1868, rappresentano una delle opere più eclettiche e affascinanti di Rossini. Pagine d’album e romanze da salotto, tanto in voga nella Parigi della restaurazione che in qualche caso assumono la dignità del lied furono composti lontano dai palcoscenici teatrali, all’interno del suo palcoscenico privato, e condivisi a suo tempo con un pubblico eletto e privilegiato di artisti, di appassionati e amici del compositore. Il secondo appuntamento è per lunedì, alle 17.30 alla biblioteca Statale (sempre in via Garibaldi), con "Nessun Dorma! L‘evoluzione del teatro d‘opera italiano da Puccini in poi" il primo incontro dedicato al "centenario pucciniano" con la partecipazione di Piero Mioli. Le opere di Puccini sono nate in un’epoca di grandi cambiamenti politici ed estetici, una sfida che il compositore ha affrontato con determinazione e dubbi. Con un’abile fusione tra tradizione musicale italiana e modernità, Puccini ha superato le iniziali difficoltà ottenendo successi straordinari che fanno di lui il massimo compositore italiano del primo Novecento.

L’ingresso ai due appuntamenti è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.