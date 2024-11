"Amici geniali", artisti locali in mostra

L’arte postale nella mostra "Amici geniali". L’iniziativa, ideata con collaborazione dell’associazione culturale e artistica "Art and territory" e il patrocinio di Comune e Regione, è curata da Lucia Spagnuolo, Pier Roberto Bassi, Anna Boschi Cermasi, Roberto Formigoni, Ruggero Maggi, Gianni Romeo e supportata dalle artiste Marisa Cesanelli, Maria Teresa Pancella, Matteo D’Errico e Carlo Cerquozzi. Tanti i civitanovesi protagonisti di un’esposizione in scena a Villa Santa Maria al Poggio, a Porto San Giorgio. La mostra è un omaggio ai due grandi personaggi che hanno contribuito alla diffusione dell’arte postale in Italia, Fausto Paci e Guglielmo Achille Cavellini. Per questo, si è richiesto agli artisti partecipanti di scaricare, stampare e intervenire con la propria arte sul francobollo storico, che ritrae di profilo gli stessi Paci e Cavellini. Hanno aderito 180 artisti alla convocazione postale da tutto il mondo: Italia, Giappone, Brasile, Argentina, Austria, Germania, Canada, Bielorussia, Francia, Regno Unito, Usa, Spagna, Ungheria, Turchia, Venezuela, Singapore.