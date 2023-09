Amicizia nel segno di Padre Matteo Ricci: consulti gratuiti con medici cinesi e italiani

Con l’approssimarsi del nuovo mese in Italia e in Cina si sta definendo la messa a punto delle varie iniziative realizzate per ricordare la figura di padre Matteo Ricci, nato a Macerata il 6 ottobre 1552 (e morto a Pechino il 6 maggio 1610). Il 7 e l’8 ottobre l’Associazione nazionale italiana di medicina tradizionale cinese metterà a disposizione dei maceratesi, a titolo completamente gratuito, un’équipe clinica composta da medici cinesi e italiani. Sabato 7 dalle ore 15 alle 20 e domenica 8 ottobre dalle ore 9 alle 18, recandosi senza nessun appuntamento in piazza Vittorio Veneto, si verrà dirottati dai volontari della Croce Rossa verso l’esperto di riferimento e sarà possibile avere un consulto medico gratuito.

Da chi è partita questa iniziativa?

"Ho avuto modo di conoscere oltreché di fama anche di persona - spiega don Giovanni Battista Sun, direttore del centro studi Li Madou di Macerata - l’ideatore e presidente dell’Associazione nazionale italiana di medicina tradizionale cinese, dottor Chunbao Giuseppe Guo, specializzato in cardiologia e neurologia, grande estimatore del gesuita maceratese e, tra l’altro, agopuntore di Papa Giovanni Paolo II. Si è così pensato di creare questa occasione importante e davvero unica per gli abitanti di Macerata".

L’adesione dell’èquipe di medicina cinese è stata spontanea?

"Sì, spontanea e numerosa. Si è creata in breve tempo ed è costituita da 6 medici cinesi e 2 italiani. Sono tutti abilitati ovviamente anche in Occidente e sono quasi tutti primari. Nello specifico sono: il presidente e il segretario generale dell’Associazione nazionale italiana di medicina tradizionale cinese, rispettivamente Chunbiao Giuseppe Guo e Jiamin Zhan, poi il conosciutissimo Lucio Sotte, Filomeno Caruso, Jianmin Zhang, Bin He, Jun He e Xiaoming Yan".

L’iniziativa è realizzata con il coinvolgimento di molti enti e istituzioni?

"Sono molto soddisfatto dell’adesione di chi ci ha dato il suo aiuto. In base all’adesione che avrà tale iniziativa spero che possa ripetersi in futuro".

Hanno dato aiuto alla realizzazione dell’evento la Diocesi di Macerata, il Comune, l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Macerata, il comitato maceratese della Croce Rossa, l’Associazione dei medici cattolici italiani, la Regione Marche, Let’s Marche, l’Europa con noi per ripartire, la sezione Fondi strutturali e investimenti europei delle Marche. Per info [email protected]

Paola Olmi