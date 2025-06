Ammazzata dall’ex marito, il ricordo: “Viveva per i suoi figli. Lui? Metteva le catene al frigo”

Tolentino (Macerata), 17 giugno 2025 – “Gentiana era una donna onesta, buona, umile, seria. Più di un’amica per me. Una sorella. Quando ha iniziato a lavorare da noi parlava pochissimo, era triste e non sapevo il motivo. Poi piano piano si è fidata e si è aperta. Mi raccontava tutto. Adesso, senza di lei, non so come fare. Il mio obiettivo è aiutare i figli con una raccolta fondi, da organizzare in maniera strutturata con un ente o un’associazione”. A parlare è la tolentinate Carmen Nunno, in sedia a rotelle.

Conosceva bene Gentiana Hudhra, la 45enne di origini albanesi, badante, uccisa a coltellate sabato sera dall’ex marito Nikollaq Hudhra. E ha partecipato all’iniziativa organizzata dalle associazioni domenica sera nel punto in cui Gentiana è stata uccisa dall’ex marito.

“Mi auguro che il Comune faccia qualcosa per questi ragazzi”. Aggiunge Nunno riferendosi al 21enne Mario e al 23enne Samuel. Ieri ha voluto far recapitare il pranzo a casa loro, dove vivevano con la madre; continuerà a stare vicino alla famiglia, come faceva con Gentiana, aiutandola anche economicamente quando poteva. Gentiana prima faceva l’assistenza di notte al marito di Carmen, Francesco Sottile (anche lui in carrozzina), venuto a mancare nel 2021. Poi sono rimaste amiche e la 45enne ha continuano a darle una mano qualche ora al giorno per le faccende domestiche.

“Se non parlo con te con chi parlo?”, le diceva spesso Gentiana. Sabato scorso, il giorno dell’omicidio, erano andate insieme a fare la spesa. “L’ex marito era convinto da anni che Gentiana avvelenasse lui e i figli– prosegue -, una fissa, tanto che una volta venne da noi per dirci di licenziarla perché era pericolosa (tra il 2018 e il 2019 l’aveva anche denunciata due volte per tentato omicidio, tutto archiviato, ndr). Quando stavano ancora insieme, lui la faceva dormire sul divano, all’ingresso, chiudendo a chiave la camera da letto. E metteva le catene al frigorifero. Negli ultimi tempi non prendeva più nemmeno un caffè fatto da lei”. Nunno ricorda poi che Gentiana non aveva mai avuto una vita facile: da bambina aveva perso la mamma. “A nove anni si era ritrovata a prendersi cura dei suoi due fratelli. Meritava tutto il bene del mondo – aggiunge la donna –. Lavorava giorno e notte, era dimagrita tanto, ma non si lamentava per questo”.

Un fratello di Gentiana è tornato domenica, mentre l’altro fratello (senza passaporto rinnovato) e il padre sono rimasti in Albania. La salma sarà tumulata là. Tra le persone vicine alla 45enne c’è anche Elia Feliziani; Gentiana lavorava come badante della suocera prestando servizio ogni giorno.

“Viveva per i suoi figli – afferma tra le lacrime, insieme al marito Elio Maccari – tanto che venerdì scorso era andata a una visita a Bassano del Grappa per uno dei due. Pensava solo a loro e a lavorare. Non aveva neanche il tempo materiale per chiedere aiuto. Il suo unico pensiero era pagare il mutuo di casa e le visite dei ragazzi, garantire loro un futuro dignitoso. Mi auguro che il Comune faccia qualcosa. Avevamo promesso a Gentiana che non l’avremmo mai lasciata, anche se nostra madre fosse venuta a mancare”.

Ricorda che la 45enne, non avendo la patente, andava sempre a piedi, anche quando pioveva (immancabile l’ombrello nello zaino) e non accettava mai un passaggio – a meno che non fosse necessario – per non disturbare. “Una donna rara. Mai avremmo immaginato questa fine”, conclude.