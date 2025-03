Amministratori a confronto sulla nuova discarica

"Aggiornamenti della possibile localizzazione di una discarica", sarà questo il tema al centro dell’incontro pubblico, indetto dalla sindaca Giuliana Giampaoli, che si terrà oggi alle 21.15 nel salone del centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli amici" di via Cavour. Oltre al primo cittadino di Corridonia saranno presenti i rappresentanti delle amministrazioni dei Comuni di Mogliano, Loro Piceno e Petriolo, i quali renderanno noto lo stato di avanzamento della possibile localizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti provinciale.

Proprio nel territorio di Corridonia, ci sono ancora in gioco tre aree, ovvero: Montecavallo-Cigliano, Bore Chienti, e Pacigliano, quest’ultima in comune con Mogliano ed in ognuna di essere lo scorso ottobre sono stati effettuati i sopralluoghi da parte dei tecnici dell’università politecnica di Ancona. Ora, infatti, l’iter prevede una ulteriore fase, cioè l’applicazione di criteri più specifici che terranno conto di fattori come quelli ambientali e agricoli in quanto l’obiettivo sarà quello di ridurre l’elenco delle macroaree provinciali potenzialmente idonee ad ospitare una discarica e su queste analisi verrà stilata una nuova graduatoria.

d. p.