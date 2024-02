Amministrazione e associazione musicale: convenzione rinnovata

Prosegue sui binari della collaborazione il rapporto fra il Comune di Tolentino e l’associazione musicale ‘Nazareno Gabrielli – Città di Tolentino’ (la più antica associazione cittadina). In una nota, infatti, l’Amministrazione comunale ha reso noto la propria volontà di "rinnovare la convenzione per la durata di tre anni, al fine di favorire promozione, formazione, attività musicale nell’ambito di un’istituzione centenaria, benemerita e senza finalità di lucro". Tant’è che il sindaco Mauro Sclavi (nella foto) e la Giunta hanno già previsto - per il triennio 2024-2026 - l’impegno a corrispondere "un contributo annuale" e la concessione in uso gratuito dei locali dell’immobile denominato "Formaggino" (in via delle Cartiere) per lo svolgimento delle attività dell’associazione. Del resto, il Comune di Tolentino ha contribuito sin dalla fondazione al sostegno economico e logistico della banda musicale e delle sue attività ritenendola un "patrimonio della città", nonché "luogo di promozione e conoscenza della musica". Da parte sua, nel corso degli anni, l’associazione ha articolato l’attività su tre filoni principali: concerto di fiati "Giuseppe Verdi", gruppo bandistico "Nazareno Gabrielli" e scuola di musica. In particolare il concerto di fiati "Giuseppe Verdi" ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale in campo concertistico, mentre il gruppo bandistico ha sempre assicurato i propri servizi in occasione di solennità civili e religiose. La sua presenza continuerà a esserci per le commemorazioni dei martiri di Montalto, degli invalidi sul lavoro, del Venerdì santo, del 25 Aprile, del primo Maggio, della Festa della Repubblica, del compatrono San Nicola, della Giornata del donatore Avis, della festa del patrono, del 4 Novembre, della cerimonia per i Caduti e dispersi in guerra. Inoltre è previsto un concerto durante l’estate tolentinate. Per quanto riguarda la scuola di musica "Nazareno Gabrielli", infine, si registra il costante aumento di iscritti, grazie anche all’ampliamento dell’offerta con l’insegnamento di diverse classi di strumento. Confermati i corsi di orientamento musicale e il supporto strumentale a istituti scolastici del territorio.