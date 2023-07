Amministrazione in visita tra i nonni di Casa Amica

L’amministrazione comunale di Camerino ha portato il proprio saluto agli ospiti e agli operatori di Casa Amica. "Abbiamo voluto far visita ai nostri "nonni" e al personale della casa di riposo come gesto di vicinanza – spiega il sindaco Roberto Lucarelli –, per ribadire disponibilità verso qualsiasi necessità, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti. Proprio in quest’ottica, stiamo costantemente monitorando la costruzione dell’edificio che ospiterà la nuova casa di riposo in località Vallicelle, altro passo importante per Camerino. Rinnoviamo gli auguri di buon lavoro al nuovo cda della Fondazione Casa Amica". Presenti anche il vicesindaco Antonella Nalli, l’assessore Silvia Piscini, il presidente del Consiglio comunale Cesare Pierdominici e il vice Giovanni Fedeli. Sono stati accolti dal neo presidente del cda Angelo Montaruli, insieme al vice Chiara Marsili e al consigliere Giovanni Biondi (tre dei nuovi membri del cda nominato lo scorso 15 giugno e di cui fanno parte anche Tiziana Vitali e Anna Rita Biancofiore).