"Amo lo sport e le sfide al limite del possibile"

di Mauro Grespini Da giovanissimo campione di pattinaggio a leader mondiale di Deca Iron, passando per i titoli italiani sui 400 metri dell’atletica leggera. Si può dire che il settempedano Alberto Cambio sia un atleta nato, ormai alla soglia dei suoi primi cinquant’anni di sport a tutto tondo. Alberto, cominciamo dall’exploit del 2022. Lei è arrivato sesto al mondiale di Deca Iron ’continuato’, giusto? "Sì, a 54 anni ho avuto la soddisfazione di partecipare alla prova di campionato del mondo di questa disciplina. In Svizzera c’erano i più forti specialisti, io unico italiano, e già il fatto di averla portata a termine è stato un successo". In passato aveva già affrontato gare del genere? "Sì, altre due: quello ‘giorno giorno’ e un altro ‘continuato’, ma non erano mondiali". Come si svolgono queste prove? "Bisogna coprire le distanze dell’ironman moltiplicate dieci volte. Quindi 38 chilometri a nuoto, 1.800 chilometri in bici e 422 chilometri di corsa. Nella gara continua non ci si ferma mai, mentre in quella ‘giorno giorno’ l’atleta deve concludere dieci singole prove di ironman, poi si riposa per il giorno dopo". Chi vince? "Nel ‘continuous’ vince chi arriva primo. Nell’altro si sommano i tempi dei 10 giorni di gara e si fanno le...