Amo vivere in campagna "Qui c’è la vera parità: vado ad allevare i bovini e guido io il trattore"

di Lorenzo Monachesi

"Ho fatto la commessa in un supermercato dopo il diploma di ragioneria, ma mi mancava la vita di sempre in campagna". La camerte Elisa Orpello, 26 anni, nominata pochi giorni fa delegata provinciale di Giovani impresa di Coldiretti, spiega la scelta non solo di abbracciare il lavoro dei genitori ma anche di portarlo avanti. "Nel 2016 – aggiunge – ho preso le redini dell’azienda agricola di mio padre e adesso stiamo ampliando l’attività".

Orpello, ma c’era qualcosa che le piaceva di quel lavoro?

"Il contatto con la gente ed ecco che nel mio progetto di azienda ho sviluppato l’idea di un agriturismo".

Quali sono le attività della sua azienda agricola?

"Un allevamento di bovini da carne di razza marchigiana che si trova a Pieve Torina, a Camerino sto aprendo un agriturismo dove si possa pernottare e fare la prima colazione, poi sto ampliando la stalla per un più grande allevamento di suini".

Quando ha maturato l’idea di prendere in mano le redini dell’attività familiare?

"All’ultimo anno delle Superiori, in quel periodo ho partecipato assiduamente alle riunioni di Coldiretti e mi sono sempre più appassionata a questo ambiente, alle sue battaglie".

Quali sono le battaglie di oggi?

"Quella contro il cibo sintetico. Un cambiamento che porterebbe l’impoverimento del territorio, che si spopolerebbe e non verrebbe più curato. Non solo, ci sarebbe per tante famiglie la necessità di cambiare lavoro, di vedere sfumati i sacrifici di una vita. E non mi meraviglierei affatto se di questo passo un domani arriveremmo alla verdura sintetica".

I suoi le hanno lasciato campo libero?

"Sì, ma mi sono sempre vicini e coinvolgo papà Enrico e mamma Stefania in ogni scelta perché hanno l’esperienza necessaria per far sì che non si commettano errori".

E i fratelli?

"Tutta la famiglia è coinvolta. I miei fratelli Marco e Daniela lo sono nelle scelte e sono partecipi in tutto".

A che ora suona la sveglia?

"Alle 6.30-7, si va in fattoria, si accudiscono gli animali e poi, a seconda della stagione, c’è il lavoro nei campi. Adesso, a tutto ciò, si aggiunge la gestione dei muratori per i lavori nell’azienda".

La giornata è piena, ma per una donna non sono ritmi bestiali?

"C’è una grossa fatica: io e mamma facciamo gli stessi lavori di mio padre. Da poco ho imparato a guidare il trattore, mamma lo fa senza problemi, e poi assistiamo al parto delle vacche. Non ci ferma nessuno".

Non ci sono orari, non ci sono giorni feriali e festivi.

"Si lavora tutti i giorni, anche a Pasqua e a Natale, ma essendo la propria attività è possibile ritagliarsi dei momenti di tranquillità, di riposo e svago".

Si può effettivamente dire che nell’agricoltura la parità non è solo sulla carta?

"Si fanno le stesse cose e ogni giorno si mette in pratica la parità".

Cosa le ha messo più pensiero tra le tante attività da fare?

"All’inizio guidare il trattore, ma ora è una paura vinta".

Sono passati gli anni, ma le ferite del terremoto sono ancora visibili. Cosa ricorda di quel periodo?

"I tanti paesi fantasmi perché molte persone se ne erano andate. Mi chiedevo cosa rimarrà di questi posti se tutti dovessero fuggire, anche da questo è nato il desiderio di fare e di investire".

Ma non aveva paura in quei giorni?

"In quel periodo abbiamo dormito in una casa di legno, ma le scosse si sentivano e sembrava di stare su un campo minato".

Lei ha potuto constatare che c’è voglia di tornare alla campagna?

"C’è, l’ho notato. Non solo, la gente è appassionata anche di questo mondo, vuole scoprirlo. Sogno di portare le persone a vivere la mia giornata, ad apprezzare il bello offerto dal mio territorio, un panorama affascinante, luoghi rilassanti, senza rumori, traffico".

Sorpresa della elezione a presidente?

"No, mi era stato chiesto se me la sentivo di prendere questo incarico. È stata una scelta anche per gratificarmi della mia costante presenza al loro fianco. Ecco, ho capito che l’impegno porta con sé la gratificazione".

Però adesso ai problemi del lavoro della sua azienda si aggiunge anche quello dell’associazione?

"Ci sarà più lavoro, però coinvolgerò anche gli altri giovani colleghi per portare avanti le nostre battaglie e vincerle. L’aspetto fondamentale è restare compatti perché si vince solo rimanendo uniti".