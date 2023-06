"Ampie aree urbane non curate, rischio per gli animali"

A Fontespina boschetti pubblici senza manutenzione e sfalci d’erba, un cane becca un forasacco ed è corsa dei proprietari dal veterinario, con un conto da 270 euro e tanta rabbia, anche nei confronti del Comune. La sera di sabato scorso R. O. si è preso uno spavento vedendo il suo meticcio in difficoltà e in preda a incessanti starnuti. E’ tardi, l’ambulatorio veterinario è chiuso e si va in regime di urgenza: cagnolino sedato, forasacco estratto e parcella salata. "Come sia possibile che si possano lasciare senza nessuna cura ampie aree come i due boschetti urbani che da via Enrico il Navigatore si susseguono fino a via James Cook nella zona di Fontespina?", chiede a mente fredda il padrone a seguito della disavventura patita, segnalando che pure "là dove si è intervenuti, anche dietro la chiesa del quartiere, gli operai hanno lasciato a terra le spighe secche, vero pericolo per i nasi e le orecchie dei nostri cani". Chiede al Comune più attenzione "perché non esiste solo il centro" e lo accusa di "poca sensibilità al benessere dei nostri fedeli animali, indifferente anche verso i loro proprietari che sono costretti a pagare cifre inaudite". Da qui la sollecitazione "a creare un gruppo di interesse formato dai proprietari di cani per far sì che la nostra città possa veramente includere anche i suoi abitanti a quattro zampe nel rispetto reciproco di norme e di attenzioni".