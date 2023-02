"Ampliamenti e lavori in vari istituti cittadini"

Il teatro Rossini sbarra le porte al pubblico, per riaprirle non appena saranno completati i lavori di smantellamento del tetto in eternit e l’apposizione di una nuova copertura a risparmio energetico. Fervono i lavori nel centro, quindi, con il cantiere che è in via di allestimento dopo che sarà terminato l’approvvigionamento di materiali. Nella zona attenzione puntata anche sul programmato recupero del comparto Trieste, chiuso da decenni e sempre al centro delle attenzioni. L’assessore Ermanno Carassai porterà domani il progetto in commissione consiliare: è la fase importante e necessaria di un iter imposto dalle procedure, ma anche su questo fronte si procede in modo spedito. L’intervento di recupero, come forse sarà noto, ha un costo che si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro, finanziati in gran parte dal Pnrr e in parte (500 mila) con i fondi messi a disposizione dal Comune. Buone notizie anche per quanto riguarda il recupero del palazzo della Delegazione comunale della città Alta, sede degli uffici comunali, danneggiato seriamente dal terremoto del 2016. "Sono stati trasmessi tutti i documenti richiesti per aprire la gara di appalto – dice l’assessore Carassai –. Un passo determinante per assegnare i lavori e aprire il cantiere". Il primo stralcio dell’intervento costerà 887mila euro che serviranno per recuperare l’ala sud dell’edificio. Dopo l’estate si conta di dare inizio ai lavori. Il recupero della Delegazione nella sua interezza ha costi ben superiori: "Si valuta che ci vorranno cinque milioni per risanare completamente l’edificio – puntualizza Carassai –. Abbiamo già trasmesso la richiesta alla Regione e confidiamo in una risposta celere e favorevole". Lavori pubblici in fermento anche su altri fronti, in particolare su quello dell’edilizia scolastica. "Innanzitutto – informa sempre l’amministratore – stiamo concordando gli ultimi dettagli con la Provincia per trasferire gli alunni delle elementari all’Itc, in attesa del recupero del Sant’Agostino. Ma da sottolineare sono in particolare gli elaborati progettuali per ampliamenti, sistemazioni e nuove strutture che il comune sta depositando per dare risposte adeguate alle esigenze delle scuole materne ed elementari e delle famiglie. Oggi presenteremo il progetto di ampliamento della sede materna di via Guerrazzi (400mila euro); a seguire, invece, presenteremo quelli di via Regina Elena (un milione) e via Saragat (un milione), mentre entro il mese sarà depositato quello della nuova sede di asilo da 60 posti a San Marone. Il costo è di due milioni. Gli interventi saranno finanziati in parte dal Pnrr e in parte dal Comune".

Giuliano Forani