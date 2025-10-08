Ampliamento asilo Nidotondo: "C’è reale bisogno di 100 posti?"

Proseguono i lavori per il nuovo e più ampio asilo nido comunale a Recanati. L’intervento, dal valore complessivo di 1.525.480 euro, affidato al progettista Matteo Cipolloni e all’impresa "Edil Costruzioni Group" per un importo contrattuale di 1.032.447 euro, è iniziato a fine novembre di due anni fa e si spera che i lavori terminino a giugno prossimo, in tempo per garantire l’apertura del servizio a settembre.

Il progetto riguarda l’adeguamento sismico e l’ampliamento del nido comunale montessoriano "Nidotondo", con un incremento dei posti disponibili da 39 a 70 grazie ai fondi del PNRR. Durante i lavori, i bambini sono stati temporaneamente trasferiti in spazi idonei alla scuola primaria Le Grazie, dotata di aree verdi e parcheggi.

L’intervento era stato approvato dalla precedente amministrazione comunale nell’ambito dei bandi PNRR dedicati all’edilizia scolastica, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e la capienza delle strutture per l’infanzia. Tuttavia, a lavori in corso, è emerso anche un progetto per un ulteriore ampliamento che porterebbe la capacità dell’asilo fino a 100 posti.

Se da un lato il cantiere del Nidotondo procede secondo cronoprogramma, dall’altro resta aperta la riflessione su quanto l’ampliamento risponda ai bisogni effettivi della città o rischi di trasformarsi in un investimento oneroso e poco sostenibile nel tempo in quanto, come denunciato dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli, "non esiste nessuna analisi, nessuno studio di fattibilità, nessun documento che dimostri che ci sia davvero bisogno di triplicare i posti".