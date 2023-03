"Ampliamento della discarica di Fosso Mabiglia, è una vergogna"

"Da cingolano, mi aspetto ogni possibile difesa del nostro territorio da parte del sindaco di Cingoli, e che la politica comunale, provinciale e regionale si assuma l’onere di assolvere al proprio compito di decidere, senza per forza arrivare alla fase emergenziale, scusa troppo abusata sino ad oggi solo per nascondere le proprie incapacità". Così l’avvocato Antonio Felici ha concluso il suo intervento sulla proposta di ampliamento di 250.000 mc per un terzo bacino nella discarica provinciale di Fosso Mabiglia. E ha definito l’ipotesi "una vera e propria vergogna che dimostra la totale inettitudine della politica comunale, provinciale e regionale, nonché l’ulteriore prova tangibile della vacuità delle promesse dei politici di qualunque colore,che non sanno decidere dove e quando aprire un nuovo sito di abbancamento nel territorio della provincia di Macerata, e ciò solo e unicamente perché ognuno tenta di coltivare il proprio orticello a scapito di quello altrui". Di conseguenza "invece di fare scelte lungimiranti si preferisce infierire sul territorio collinare divenuto nel tempo oggetto del desiderio di numerosi stranieri che hanno riqualificato case coloniche abbandonate, innamorati come noi delle nostre bellezze paesaggistiche". Felici evidenzia quindi un significativo dettaglio: "Quando si decise di deturpare il territorio cingolano, si disse dai politici dell’epoca, a tutti i livelli, che prima di apporre nella discarica di Fosso Mabiglia una sola ecoballa, si sarebbe dovuto conoscere il sito della successiva discarica provinciale. Nei successivi sette anni la politica non è stata in grado di assumere non solo una decisione, ma neanche una parvenza di tentativo di risolvere il problema dell’immondizia. Abbiamo subìto reiterati rinvìi dei termini fissati all’epoca dell’apertura della discarica, con supplementi di abbancamenti idonei solo a modificare in maniera irreparabile l’andamento del terreno. E oggi, non sapendo cosa fare, si parla di un ulteriore amplimento di un sito che doveva essere chiuso perché esaurito il progetto di abbancamento già dal 2021".

Gianfilippo Centanni