Ampliamento della strada, modifiche alla circolazione

In vista dell’avvio dei lavori di modifica ed ampliamento del tracciato stradale in via dei Velini, il comando della Polizia locale di Macerata ha emesso ieri un’ordinanza che modificherà temporaneamente la circolazione stradale

nella zona interessata dall’intervento.

Il provvedimento prevede,

da lunedì 4 marzo fino

a domenica 5 maggio, con orario 0 – 24, in via dei Velini, nel tratto compreso tra via Federico II e Borgo Pompeo Compagnoni, il senso unico alternato regolato da

impianto semaforico

o moviere, il limite di velocità

a 30km/h, divieto di sorpasso, restringimento e chiusura parziale della corsia di marcia secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

Sarà cura degli agenti

della Polizia locale vigilare

sulla corretta attuazione

dell’ordinanza con servizi

e presidi di natura

preventiva, in modo da

ricorrere all’applicazioni

di sanzioni solo in caso

di effettiva inosservanza

del provvedimento.