Ampliamento ditta che tratta rifiuti Il comitato presenta subito ricorso

Un tema ambientale rilevante è il rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale per la prosecuzione dell’attività nell’attuale sito, ma soprattutto la richiesta di ampliamento dell’impianto da parte della Mar. Eco. (ex Giustozzi Ambiente), ditta insalubre di prima classe autorizzata al recupero e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel centro commerciale a Piane Potenza di Montecassiano. I residenti e le ditte della zona, che negli anni hanno subito continue emissioni maleodoranti e diversi incendi, con il supporto del Comitato Voce Libera Montecassiano hanno presentato ricorso all’eventuale accoglimento della suddetta richiesta. A preoccupare è soprattutto la questione del tetracloroetilene nelle falde acquifere. "Nel ricorso – spiega il comitato – è stato in particolar modo evidenziato come l’allora ditta Giustozzi Ambiente srl non abbia ultimato le operazioni di bonifica. Dovendo dar seguito a tale osservazione, nella Conferenza dei Servizi del 12 maggio scorso il responsabile tecnico della Provincia ha relazionato quanto segue: ’Nel 2019 Arpam non convalidava i dati presentati dalla ditta relativi al monitoraggio effettuato negli anni 2017-2018-2019. Il Comune doveva ordinare alla ditta l’immediata osservanza delle prescrizioni di Arpam e precisamente: proseguire il monitoraggio per ulteriori tre anni, al termine dei quali sarebbe stata rivalutata la prosecuzione e la frequenza dei monitoraggi; verificare l’eventuale fuoriuscita dell’inquinamento mediante la realizzazione di un ulteriore punto di controllo; rivalutare l’adeguatezza delle azioni di messa in sicurezza, sia in termini di portata di emungimento che di eventuale previsione di ulteriori punti di captazione; elaborare una carta freatimetrica sia in condizioni statiche che dinamiche’. Quattro anni dopo – prosegue il comitato – l’amministrazione ha dovuto convocare urgentemente per il 30 giugno scorso un tavolo tecnico per definire le procedure di bonifica relative al suddetto inquinamento".

Paola Pagnanelli