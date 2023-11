Analisi degli aspetti della censura contemporanea

’Presente liberale’: il festival nazionale del libero pensiero chiama a Macerata Francesco Borgonovo, vicedirettore de La verità, Camillo Langone, scrittore e critico d’arte, e Giulio Meotti, saggista e giornalista. Il tema trattato con gli ospiti, nel primo dei due appuntamenti previsti dalla rassegna, sarà quello della censura: "dall’Inquisizione social dell’Algoritmo ai Nuovi Profeti della cancel culture". L’incontro avrà luogo al teatro della Filarmonica venerdì alle ore 21: il dibattito verterà su diversi aspetti della censura contemporanea da cui tutti veniamo inconsapevolmente colpiti; una censura "linguistica, editoriale ed artistica". Il secondo appuntamento è una mostra intitolata "Suspectos damnare. I libri proibiti dal XVI secolo all’età moderna", che verrà inaugurata alla Mozzi Borgetti il prossimo 15 dicembre.

"Questo evento - afferma Michele Silenzi, direttore di LiberiLibri - ha il pregio di distinguersi da altre proposte culturali per le questioni affrontate e la peculiarità degli ospiti. Quest’anno abbiamo deciso di puntare sulla censura, un tema molto caro alla Liberilibri ma di cui si parla troppo poco". L’assessore Riccardo Sacchi (nella foto), promotore della manifestazione, dichiara: "Il lavoro intrapreso nel 2022 con Presente liberale prosegue con grande convinzione. Per questa seconda edizione abbiamo due appuntamenti di altissima qualità e strettamente collegati fra loro, ideati per analizzare un tema di scottante attualità come la censura, che verrà approfondito sotto diverse angolazioni: vogliamo offrire alla cittadinanza un’occasione inedita di riflessione su tematiche che interessano la vita di tutti noi". Esprime soddisfazione il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli: "Presente liberale è un appuntamento che rappresenta una novità nel panorama nazionale e fornisce un inedito punto di vista sul contemporaneo e, quest’anno, sul tema della censura. Grazie alla preziosa collaborazione della casa editrice Liberilibri, che rappresenta un laboratorio di idee in grado di sviluppare discussioni e confronti su tematiche di grande attualità, con il doppio appuntamento di quest’anno proporremo momenti di conoscenza, apertura e approfondimento".

Lorenzo Fava