Analisi dell’acqua al centro riabilitativo

Sarà la ditta Sea Group Srl di Fano ad effettuare il servizio di campionamento e analisi delle acque potabili, la valutazione del rischio legionellosi e la redazione del documento tecnico per il Centro Socio Educativo Riabilitativo "L’Infinito" di via Kennedy a Recanati. Il servizio, di proprietà del Comune, è una struttura che accoglie quotidianamente utenti fragili, offrendo servizi con finalità socio-assistenziali e riabilitative. In un contesto così delicato, la salubrità dell’acqua potabile naturalmente rappresenta un elemento essenziale per la sicurezza degli ospiti e del personale. L’intervento, quindi, garantirà il pieno rispetto delle normative sanitarie, contribuendo a tutelare la salute degli utenti e degli operatori del Centro in un’ottica di prevenzione e attenzione continua alla sicurezza delle strutture socio-sanitarie comunali.

Nel dicembre scorso Amministrazione comunale e Fondazione Ircer, entrambi comproprietari dei locali che ospitano il centro socio-educativo, hanno perfezionato la procedura per l’accreditamento della struttura e questo ha comportato l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione straordinaria per un importo di 31.500 euro, per la verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio richiesta per legge. Gli interventi sono stati realizzati dalla stessa Fondazione Ircer che ha preventivamente stipulato un accordo con l’Amministrazione comunale per la ripartizione successiva delle spese rispettosa delle quote millesimali della comproprietà. A fine anno, quindi, il dirigente del servizio ha assunto un impegno di spesa di 10.500, euro in favore della Fondazione Ircer Assunta di Recanati, quale compartecipazione economica per l’esecuzione della verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio.