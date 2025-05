Analisi dell’Arpam sulle acque. Promossa la costa maceratese

Alla vigilia della stagione estiva, promosse le acque della costa maceratese. Sono ‘eccellenti’ a Civitanova e Porto Potenza per tutta la lunghezza dei loro litorali ed ottima anche la performance di Porto Recanati dove tuttavia qualche tratto viene classificato ‘buono’ (1.6 chilometri) e ‘sufficiente’ (400 metri). E’ il risultato del monitoraggio effettuato dall’Arpam alle porte della stagione balneare che si è aperta il primo maggio per terminare il 14 settembre, e che conferma l’ottima qualità delle acque di balneazione della regione. Quest’anno, 165 i chilometri di costa classificati nella classe ‘Eccellente’, poco meno del 97% dell’estensione del litorale marchigiano che vede assegnare cinque stelle al proprio mare. Le porzioni rimanenti sono risultate in classe buona (2,29%) e solo una minoranza delle acque balneabili, corrispondenti a poco più di un chilometro di costa, risulta in classe inferiore al buono, senza particolari variazioni rispetto agli anni precedenti. Nelle province di Macerata e Fermo la classe eccellente è sempre predominante (rispettivamente 92% e 90% della lunghezza del litorale), con percentuali della classe buona del 5 e 10%, e soltanto meno di 900 metri di costa ha riportato un giudizio inferiore al buono. Il dato provinciale vede nei territori di Pesaro-Urbino e di Ascoli il 100% dell’estensione di costa balneabile in classe eccellente, immediatamente seguita da quella di Ancona (99%). Durante la stagione balneare l’Arpam procederà con il campionamento delle acque sia secondo un calendario predeterminato a livello regionale e sia in occasione di criticità, per monitorare lo stato ambientale e sanitario del litorale marchigiano. I risultati dei campionamenti, che nella scorsa stagione sono stati 1.751 distribuiti tra maggio e settembre, oltre all’obiettivo di fornire indicazioni per l’eventuale emissione di ordinanze sulla balneazione da parte dei sindaci interessati, costituiranno la base per determinare la prossima classificazione, valida per la stagione 2026. I dati sono consultabili sul sito www.arpa.marche.it, mentre i risultati in tempo reale dei monitoraggi effettuati nel corso di tutta la stagione sono disponibili su https://balneazione.arpa.marche.it