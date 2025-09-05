Analisi per l’alga tossica in mare. Scatta lo stop alla balneazione

Anche a Porto Recanati è alla fine scattato il divieto di balneazione a causa dell’alga tossica "ostreopsis ovata", che la scorsa settimana aveva imposto lo stop ai tuffi in mare tra Ancona e Numana. Proprio ieri è stato il sindaco Andrea Michelini a emettere un’apposita ordinanza, con la quale ha interdetto la possibilità di farsi il bagno nel tratto di litorale che si trova a 200 metri nord dallo scarico della Fiumarella.

Da quanto emerge, infatti, l’Arpam ha fatto sapere al Comune gli esiti dei campionamenti d’acqua che sono stati svolti mercoledì sulla costa cittadina, i quali hanno attestato una presenza troppo alta per quanto riguarda l’alga tossica. "Nel punto di balneazione a 200 metri nord dallo scarico della Fiumarella – si legge nell’ordinanza a firma del primo cittadino portorecanatese –, è stata rilevata una quantità pari a 368.400 cellule al litro in colonna d’acqua. Tale alga appartiene ai generi potenzialmente tossici per contatto, inalazione e ingestione che può produrre in alcuni casi, irritazione delle prime vie respiratorie, vertigini, raucedine, tosse e sintomi di raffreddore, vomito, congiuntivite, dermatite che generalmente spariscono nel giro di 24-36 ore".

Per questo motivo, recita ancora l’ordinanza del sindaco Michelini, "si ordina a titolo cautelativo il divieto di balneazione temporanea e di stazionamento sulla porzione di litorale a 200 metri nord dallo scarico della Fiumarella" e pure "il divieto di qualsiasi attività ricreativa praticata nell’area in oggetto". La scorsa settimana il sindaco aveva reso noto che l’Arpam stava effettuando dei monitoraggi per via appunto dell’arcinota alga "ostreopsis ovata". Ma allo stesso tempo il primo cittadino aveva poi rassicurato tutti, sottolineando che la concentrazione ravvisata era considerata ‘trascurabile’.