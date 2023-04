Analisi sul centro e raccolta firme per Morgoni Nuova assemblea organizzata dal Pd al Pincio

Una nuova assemblea pubblica, organizzata dal Pd locale, è in programma stamattina alle 10.30 al Belvedere del Pincio, a Potenza Picena. I dem faranno il punto per analizzare la situazione del centro storico e fare chiarezza su ciò che si prospetta nel prossimo futuro, oltreché a raccogliere firme per la candidatura a sindaco dell’ex deputato Mario Morgoni. In particolare, il Pd è convinto che "la lunga vicenda del bando della Rigenerazione Urbana ci racconta come l’assenza di una chiara visione sul futuro del proprio territorio possa trasformare un’enorme opportunità in una catastrofe urbanistica e amministrativa – si legge in una nota –. Non è facile sintetizzare la lunga catena di errori che dall’estate 2021 in poi ha sin qui costellato il percorso tecnico-amministrativo per l’utilizzo dei cinque milioni di euro erogati a fondo perduto a inizio 2022 dallo Stato al nostro Comune (e a moltissimi altri) per progetti in grado di rivitalizzare aree o manufatti sostanzialmente dismessi. Così facendo, si rischia di negare al centro storico di Potenza Picena un’irripetibile occasione di sviluppo". Inoltre, aggiungono ancora i dem, sarà presente "anche un banchetto gestito dai giovani promotori della raccolta firme per la candidatura di Mario Morgoni a sindaco di Potenza Picena".