In contrada Rancia, a Tolentino, sono stati riscontrati superamenti delle "csc" (concentrazioni soglia di contaminazione) del parametro diossine in tre campioni di terreno, in aree coltivate. È quanto emerso dalle indagini integrative eseguite nei Comuni di Tolentino e Pollenza dall’Arpam, dopo l’incendio alla ditta Rimel di Casette Verdini. Invece in contrada Piane di Chienti e nei pressi della scuola materna di Pollenza i risultati analitici sui terreni non hanno rilevato nessun superamento delle "csc". In contrada Rancia "verrà effettuata un’ulteriore indagine sui terreni – spiega Arpam nel documento – atta a definire l’estensione della contaminazione ad est dell’area indagata". "In attesa di delineare i limiti della potenziale contaminazione e quindi di deferire le procedure da adottare in materia ambientale – si aggiunge –, si rimanda agli enti di competenza la formulazione di eventuali indicazioni in merito alla fruizione dell’area. Ulteriori valutazioni verranno effettuate a seguito dei risultati che si otterranno dall’indagine integrativa prevista". L’Ast Azienda sanitaria territoriale di Macerata, alla luce pure degli esiti del monitoraggio sulle uova a Pollenza, a inizio settimana ha spiegato che "la valutazione d’insieme depone per una situazione di contaminazione ambientale puntiforme non generalizzata, verosimilmente causata da una pluralità di fattori".