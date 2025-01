Analisi sull’acqua. Allerta di Greenpeace

Report di Greenpeace per monitorare la contaminazione di Pfas nelle acque potabili, è stato eseguito nei mesi di settembre e di ottobre 2024, anche a Civitanova. L’associazione ha condotto un’indagine indipendente, durante la quale ha prelevato 260 campioni in 235 Comuni italiani e fra le città testate c’è Civitanova dove è emersa la presenza, ma non oltre i parametri di rischio, di queste sostanze chimiche artificiali che si accumulano nell’ambiente e nel corpo umano.

"I Pfas, alcuni cancerogeni, sono stati rilevati anche nella nostra città ma non oltre lo sforamento secondo quelli che sono i futuri parametri di legge. L’amministrazione comunale come intende affrontare questa problematica?". È la domanda posta da Marco Cervellini, referente della lista Ascoltiamo la città, per le questioni ambientali.

"Civitanova - sottolinea - è una delle città monitorate da Greenpeace e dove è stata riscontrata la presenza di Pfas, sia in relazione al parametro ‘Somma di Pfas’, che a partire da gennaio 2026 diventerà il nuovo limite di legge ed è riferito alla somma di 24 molecole, sia in relazione a tutte le 58 sostanze Pfas controllare da Greenpeace Italia. Le sostanze sono, in entrambi in casi, presenti. Il Comune intende affrontare il problema?" chiede Cervellini, in considerazione del fatto che nell’organismo umano l’accumulo di queste sostanze, contenute anche nei cibi e nell’acqua che passa attraverso le reti idriche, ha effetti nocivi per la salute.

Una direttiva emessa dall’Unione Europea, quanto alla qualità delle acque destinate al consumo umano, ha introdotto parametri da rispettare sulla presenza dei Pfas a partire dl gennaio 2026 e riguarda sia le Autorità ambientali e sanitarie sia i gestori idro-potabili. Sono sostanze che si trovano praticamente dappertutto, negli imballaggi alimentari come nell’acqua del rubinetto e perfino negli indumenti.