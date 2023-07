Anatomia Patologica "Servono rimedi urgenti"

"Non è cosa nuova che Anatomia Patologica all’ospedale di Macerata versi da tempo in condizioni di sofferenza a fronte della carenza di personale. Nonostante il grande impegno degli operatori in servizio, ne risentono le attività del reparto e, in particolar modo, i tempi di attesa per la consegna dei referti. Non è chiaro, però, perché la dott.ssa Daniela Corsi non sia corsa ai ripari in tempo, pur conoscendo perfettamente la situazione e l’annunciata uscita sia di medici che di tecnici". Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, attacca duramente la direttrice dell’Ast, facendo anche riferimento al fatto che la Procura di Macerata ha aperto un’indagine sulle procedure di esternalizzazione dell’attività di analisi in carico allo stesso reparto. "Se fossero confermati i dubbi sulle omissioni o sulle pesanti carenze di organizzazione e di gestione da parte della Direzione dell’Ast Macerata, sarebbero le sorti di pazienti anche con patologie oncologiche a rischiare di pagarne le conseguenze e questo fatto sarebbe di una gravità inaudita". Carancini, quindi, ricorda come nel 2022 il reparto, "privo di un primario che è stato nominato solo a gennaio del 2023, ha continuato ad andare avanti con la metà del personale a disposizione senza che la Direzione prendesse provvedimenti", anche se "i campioni hanno continuato a essere raccolti raggiungendo, pare, quantità ingestibili". Solo a questo punto, accusa il consigliere del Pd, la direttrice "con l’acqua alla gola, ha scelto di esternalizzare l’attività di alcune analisi". Carancini con i colleghi del gruppo Pd ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale affinché "l’assessore Saltamartini e la sua ’eletta’ Daniela Corsi, diano delle risposte e si assumano una volta tanto le loro responsabilità".

Immediata è arrivata la dura replica di Daniela Corsi: "Le dichiarazioni di Carancini sono prive di fondamento e come al solito vengono utilizzate strumentalmente. Sono affermazioni infamanti che rischiano anche di creare nella popolazione inutili allarmismi. La situazione dell’Anatomia Patologica è costantemente monitorata dalla Direzione generale che, conoscendone problemi e criticità, mette in atto di volta in volta le soluzioni più appropriate".