Anc, incontro con il generale Marco Di Stefano

Si è tenuto, nella sede di via Fontanelle, l’incontro dei soci della sezione Anc Civitanova e Montecosaro con il neo coordinatore provinciale Anc generale Marco Di Stefano. Accompagnato dal luogotenente Roberto Pondi, Di Stefano, attraverso slide e immagini, ha illustrato ai presenti la brillante carriera militare, parte della quale svolta ad alto livello con missioni all’estero, in diversi Paesi. Missioni ad alto rischio, c’è da sottolineare, alcune sotto egida dell’Onu. Tra quelle più importanti, da segnalare in El Salvador, Guatemala, Somalia, Palestina e Cile. Dal 2010 al 2014, il generale Di Stefano ha ricoperto l’incarico di comandante provinciale carabinieri di Macerata. Il presidente dell’ Anc locale Roberto Ciccola ha fatto gli onori di casa. Hanno partecipato alla serata Giovanna Paolone Piermanni, il presidente Unuci Ciferri, il presidente Anb Cameli, il presidente Anc Montecosaro Cavalieri, l’avvocato Evangelisti, e i gestori del Lido del carabiniere. A conclusione scambio di doni e classico brindisi beneaugurale.