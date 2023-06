"Anche atei e musulmani si mettono in cammino"

"Sono atea e partecipo al pellegrinaggio perché voglio vedere Dio nel volto dei credenti". Monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito della Diocesi di Fabriano-Matelica, ripercorre le varie edizioni da quando nel 1978 ha promosso la Macerata-Loreto. "Quella frase – aggiunge – mi era stata detta da una ragazza di una squadra di pallavolo russa".

Monsignor Vecerrica, ci sono altri episodi significativi che le sono rimasti impressi?

"Mi sembra nel 1994 quando un parroco si meravigliò di vedere al pellegrinaggio dei ragazzi che, mi disse, frequentavano un locale malfamato e non si vedevano mai in parrocchia. Gli ho suggerito di entrare in quel locale e di parlare a quei giovani. Lo ha fatto, e si è sentito rispondere che andavano al pellegrinaggio perché si sentivano coinvolti".

Il verbo chiave è così coinvolgere?

"Sì. Durante un pranzo ho raccontato questo episodio a Papa Francesco che ha subito detto che "coinvolgere" è il verbo più adatto per la pastorale giovanile".

Il pellegrinaggio è un popolo che si mette in cammino pronto ad accogliere tutti.

"È così. C’è un gruppo di musulmani, molto devoti alla Madonna, che si aggrega dopo la mezzanotte perché hanno il Ramadan, vengono portando i loro testi e camminano assieme agli altri".

Perché tanti giovani partecipano con entusiasmo a questa marcia?

"È l’esperienza del camminare insieme per conoscere il valore della vita, chi è Dio. Il pellegrinaggio è un aiuto per tutti: per i credenti perché credano di più e per i non credenti perché si aprano alla Verità".

Nella notte di cammino, di canti, di preghiere c’è posto per i tanti problemi del mondo?

"L’aspetto che più mi ha impressionato è come tutti gli eventi, belli ma anche brutti, della società e del mondo riecheggiano nel pellegrinaggio. Ricordo quando ci fu la contestazione a Tienanmen, l’anno successivo per ringraziarci delle preghiere fatte ha partecipato alla Macerata-Loreto un gruppo di contestatori cinesi che vivevano a Parigi. Il pellegrinaggio è espressione della sinodalità della chiesa, del cammino insieme e di ascolto".

Saper coinvolgere è un modo di agire che lei ha messo in pratica negli anni di insegnamento al Classico?

"L’ora di religione ha due pericoli: o si fa troppo catechesi o si chiacchiera solo perdendo magari tempo. Ho cercato di mediare riducendo quei due pericoli. Desideravo che i ragazzi conoscessero la Bibbia e assegnavo a gruppi o a singoli di studiare dei salmi che poi spiegavano ai compagni. Ecco, si parlava dei problemi alla luce di un messaggio di speranza. La scuola, quindi, come momento di vita, di bellezza, di iniziative e anche la messa, che ogni tanto organizzavo, era un momento in cui venivano coinvolti tutti, anche i non credenti che partecipavano leggendo e cantando. Sì, la parola giusta è coinvolgere e ho sempre cercato di farlo con il sorriso".

Lorenzo Monachesi