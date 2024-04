Anche Azione sostiene Tartabini:: "Con lei c’è stata una crescita"

Per le elezioni amministrative di inizio giugno, a Potenza Picena, il segretario provinciale di Azione, Massimiliano Fraticelli, conferma che l’orientamento del partito di Calenda sarà quello di sostenere la candidatura del sindaco uscente Noemi Tartabini, nelle file del centrodestra (Fratelli d’Italia e Forza Italia). E proprio in quella città il manager Guido Grandinetti, tesoriere regionale di Azione, ha annunciato la sua candidatura e il supporto per un ulteriore mandato del sindaco Tartabini, evidenziando l’ottima gestione nell’ultimo quinquennio. "Nonostante le sfide poste dalla pandemia e dalla crisi dovuta al conflitto in Ucraina, l’Amministrazione Tartabini è riuscita a garantire crescita con la ristrutturazione di istituzioni scolastiche chiave – si legge in una nota di Azione -, quali la scuola media di Potenza Picena e la nuova scuola elementare a Porto Potenza. Ha inoltre valorizzato il patrimonio storico-culturale con i lavori sulla fonte storica e sulla Porta di Galiziano, il rifacimento di arterie viarie, l’investimento per piazza Matteotti e della Torre civica, iniziative commerciali e progettazioni significative che hanno ravvivato l’attrattiva della città, stimolando l’interesse turistico". Sempre Azione sottolinea un altro aspetto. "L’appoggio di Grandinetti – aggiunge il partito di Calenda - si basa anche sull’importanza di progetti futuri che promettono di trasformare ulteriormente il tessuto urbano: l’apertura del nuovo casello autostradale in corrispondenza della strada Regina e la realizzazione della variante sulla strada Statale 16 a Porto Potenza, eliminando la cesura che da sempre taglia a metà il centro urbano".