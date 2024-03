Anche Balestrieri tra le "Donne in luce 2024"

C’è anche Tiziana Balestrieri, oramai maceratese d’adozione, tra le 90 pittrici selezionate in Italia che da giovedì a sabato esporranno dalle 11 alle 19 nella mostra "Donne in luce 2024" ospitata nel complesso monumentale del Pio sodalizio dei piceni a Roma, in piazza San Salvatore in Lauro. Ogni artista può portare tre opere e Balestrieri, in arte Tixi, ha scelto dei quadri raffiguranti un paesaggio marino, una borsa e un foulard e una spiga al tramonto. "Ho scelto queste opere – spiega – perché sono le più recenti e le ho viste migliori delle precedenti, del resto si perfeziona la tecnica a forza di dipingere. Poi sono quadri che danno all’occhio e che colpiscono". Balestrieri, nata in Puglia, si è trasferita nelle Marche nel 2001 e risiede a Macerata dove lavora anche come aiuto cuoca. "Mi è sempre piaciuto dipingere ma solo ultimamente mi sono gettata su questa attività spinta dai complimenti di chi ha visto i miei lavori. Ho frequentato il corso organizzato dal Rotary Club di Macerata che mi ha rilasciato l’attestato di tecniche pittoriche e così adesso impiego il mio tempo libero insegnando pittura ad olio in un’associazione culturale cittadina". Tempo fa ha inviato la domanda agli organizzatori di questa mostra che sarà inaugurata da Maria Rita Parsi. "Ho presentato domanda dopo avere letto su internet di questa esposizione e a fine gennaio mi hanno comunicato di essere stata scelta. È stata un’emozione fortissima". I suoi lavori sono eseguiti in olio su tela, raffiguranti in prevalenza temi naturali e paesaggistici.