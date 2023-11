Anche da qui aiuti agli alluvionati

L’Amministrazione Comunale di Montefano ha raccolto l’appello del Sindaco di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, duramente colpita dall’alluvione dei giorni scorsi. È partito, così, l’appello a tutti i cittadini e alle associazioni per reperire con urgenza soprattutto materiali per pulire, come detersivi, disinfettanti, candeggina, stracci, secchi, spazzoloni e scope. Naturalmente servono anche generi di prima necessità come alimentari non deperibili (prodotti in scatola) e senza glutine e cibo per animali. Il materialre va consegnato alla Casa delle Associazioni oggi dalle 8 alle 11 e dalle 18 alle 20 e domani dalle 10 a mezzogiorno.